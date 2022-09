Europe/PMI : Au Royaume-Uni, l'activité manufacturière au plus bas depuis mai 2020

LONDRES, 1er septembre - Principaux résultats définitifs des enquêtes S&P Global auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés jeudi :

* ROYAUME-UNI - RETOUR EN CONTRACTION

LONDRES - L'activité et les nouvelles commandes dans l'industrie manufacturière britannique ont reculé en août à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, en raison de l'incertitude croissante liée à la hausse des prix et au risque de récession au Royaume-Uni et à l'étranger.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière a reculé à 47,3 après 52,1 en juillet, montrent les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global. L'estimation "flash" l'avait donné à 46,0.

S&P Global a déclaré que les commandes en provenance de marchés essentiels comme les Etats-Unis, l'Union européenne et la Chine étaient en repli, ce qui s'ajoute aux problèmes liés à la congestion des ports, aux chaînes d'approvisionnement et au Brexit.

Eléments rassurants, les coûts des industriels - notamment pour les conteneurs, l'électronique, l'énergie, l'emballage et les matières premières - ont enregistré leur plus faible augmentation depuis novembre 2020 et les prix de vente ont également diminué. (Reportage William Schomberg, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)