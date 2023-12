Europe : Le tourisme bat son plein pour la saison des fêtes, malgré les alertes de sécurité

LONDRES/MUNICH (Reuters) - Le nombre de voyages en Europe pendant la saison des fêtes de fin d'année dépasse les niveaux de 2022, malgré les avertissements des autorités européennes en matière de sécurité, prolongeant ainsi le boom des voyages post-pandémie. Les marchés de Noël et les sites touristiques populaires dans des villes telles que Munich et Paris ont été très animés ces derniers temps, malgré une forte présence des services de sécurité. Selon l'entreprise d'analyse de données sur les voyages ForwardKeys, les séjours de vacances au sein de l'Union européenne et en Grande-Bretagne devraient dépasser de 22% les niveaux de 2022. D'après les experts, cette hausse serait due à une demande post-pandémique soutenue, certaines personnes voyageant uniquement pour voir leur famille à Noël cette année et pour la première fois depuis la pandémie. Les touristes gardent cependant les avertissements en matière de sécurité à l'esprit. Fin novembre, les responsables européens de la sécurité ont mis en garde contre le risque croissant d'attentats liés à la guerre entre Israël et le Hamas, la plus grande menace provenant d'éventuels "loups solitaires". Deux attentats islamistes en France et en Belgique avaient fait trois morts en octobre, entraînant une hausse du niveau d'alerte à la menace terroriste des deux pays. L'Autriche, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine ont également relevé leur niveau d'alerte à la menace terroriste, tandis que l'Italie a réimposé des contrôles aux frontières avec la Slovénie, invoquant un risque d'entrée de militants dans le pays. Selon ForwardKeys, les annulations de billets ont légèrement augmenté pendant la période de Noël, entre le 21 et le 31 décembre, passant de 2,4% à 3% depuis le 24 novembre. "Bien que ce chiffre soit faible, il pourrait s'agir d'un impact de l'alerte terroriste lancée dans toute l'Europe depuis le début du récent conflit en Israël", a déclaré Juan Gomez, analyste chez ForwardKeys. (Reportage Joanna Plucinska, Susanne Neumayer-Remter et Christine Uyanil; version française Stéphanie Hamel; édité par Zhifan Liu)