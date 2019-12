Europcar se prépare au projet de désengagement d'Eurazeo

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Europcar Mobility a annoncé lundi la mise en place d'un comité ad hoc indépendant au sujet de la possible vente par la société d'investissement Eurazeo de sa participation au capital du groupe français de location de voitures.

"Le 14 novembre dernier, Eurazeo a confirmé conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation dans Europcar Mobility Group pouvant éventuellement conduire à la cession de tout ou partie de sa participation", rappelle Europcar dans un communiqué.

"Dans le cadre de ce processus, le conseil de surveillance et le directoire de Europcar Mobility Group, attentifs à l'intérêt social et aux bonnes pratiques de gouvernance, sont assistés par leurs conseils financiers et juridiques respectifs et le conseil de surveillance a mis en place un comité ad hoc indépendant", poursuit le communiqué.

L'agence Reuters a révélé en novembre que la société d'investissement Eurazeo étudiait une cession totale ou partielle de sa participation de 29,9% dans Europcar Mobility Group en vue de se désengager.

(Henri-Pierre André)