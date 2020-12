Europcar conclut un avenant à l'accord de novembre avec ses créanciers

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Europcar, fragilisé par l'effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé lundi la conclusion d'un avenant à l'accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et entraînant son passage sous le contrôle de ses créanciers.

Europcar, qui s'attend à de "lourdes pertes" cette année en dépit d'un plan massif de réduction de ses coûts, a trouvé un accord avec un "groupe significatif" de créanciers qui prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros via une conversion en actions des obligations senior 2024 et 2026 et d'une facilité de crédit accordée par Crédit suisse.

L'accord offrait aux porteurs d'obligations la possibilité d'adhérer à l'accord de principe jusqu'au 10 décembre.

En vertu de l'avenant annoncé ce lundi, la période de souscription a été prolongée jusqu'au 11 décembre à 17h00 heure de Londres.

Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des cross-holders, ont été ouverts aux autres porteurs d'obligations senior 2024 et d’obligations senior 2026, a indiqué Europcar.

(Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)