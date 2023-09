Europa Conference : Lille réussit son entame

Europa Conference : Lille réussit son entame













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le LOSC débute son parcours européen de la meilleure des manières. L'équipe de Paulo Fonseca a disposé de l'Olimpija Ljubljana dans son premier match de la phase de groupe de Ligue Europa Conference mercredi (2-0).

À Pierre-Mauroy, les Dogues ont ouvert le score en fin de première période grâce à un penalty transformé par Jonathan David (43e). Yusuf Yazici a inscrit le but du break dans les dernières minutes de la rencontre pour permettre aux siens de l'emporter face à des Slovènes impuissants. Le 5 octobre prochain, Lille se rendra sur la pelouse du club féroïen Klaksvik, avant de terminer la phase aller face au Slovan Bratislava.