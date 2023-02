Euronext va nommer Benoît Van Den Hove comme nouveau DG et président de la branche de Bruxelles

21 février (Reuters) - Euronext NV: * BENOÎT VAN DEN HOVE SUCCÈDE À VINCENT VAN DESSEL COMME DG D'EURONEXT BRUSSELS * LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D'EURONEXT PROPOSERA LA NOMINATION DE BENOÎT VAN DEN HOVE EN TANT QUE DG D'EURONEXT BRUSSELS ET MEMBRE DU DIRECTOIRE D'EURONEXT LE 17 MAI 2023 * VINCENT VAN DESSEL QUITTERA SES FONCTIONS DE DG D'EURONEXT BRUSSELS LE 1ER JUILLET 2023 ET DE PRÉSIDENT D'EURONEXT BRUSSELS LE 1ER DÉCEMBRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)