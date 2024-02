Euronext dépasse les attentes de bénéfice d'exploitation au T4

PARIS, 15 février (Reuters) - Euronext a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation ajusté meilleur qu'attendu au quatrième trimestre, tiré par une performance record dans les titres à revenu fixe, les activités post-marché et la contribution positive de l'expansion européenne d'Euronext Clearing fin novembre. Sur la période octobre-décembre, l'opérateur boursier a affiché un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en hausse de 15,2% à 216,3 millions d'euros. Les analystes tablaient sur une hausse de 10,5%, selon un consensus compilé par la société et partagé par ING. "Malgré un environnement inflationniste, Euronext a été en mesure de financer des projets de croissance et de dépasser ses prévisions de coûts révisées. Cela a été possible grâce à notre discipline en matière de coûts, à l'impact des taux de change et à un élément exceptionnel", a déclaré le directeur général et président du directoire, Stéphane Boujnah, dans un communiqué. A lire aussi... Pour 2024, Euronext dit vouloir poursuivre sa politique de contrôle des coûts et s'attend à ce que les économies et les synergies compensent l'inflation et la montée des coûts de 2023. Euronext a également battu les attentes de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, avec une hausse de 7,8% à 374,1 millions d'euros, contre un consensus à +6,7%. Le groupe va proposer un dividende pour 2023 de 2,48 euros par action, soit une hausse de 11,7% par rapport à l'année précédente. Euronext a pris de l'ampleur en 2021 avec l'acquisition de Borsa Italiana, ce qui lui a permis de créer une importante plateforme de négociation d'obligations et de mettre en place un système de compensation interne. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean Terzian)