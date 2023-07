Euronext : CA au T2 368,1 million d'euros

27 juillet (Reuters) - Euronext NV: * T2 CA EUR 368.1 MILLION VERSUS EUR 374.7 MILLION IL Y A UN AN * T2 EBITDA AJUSTÉ EUR 216.1 MILLION VERSUS EUR 221.7 MILLION IL Y A UN AN * T2 PERSPECTIVES: EN BONNE VOIE POUR EURONEXT CLEARING EXPANSION POUR LES ACTIONS AU T4 2023 ET POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS AU T3 2024 * T2 RÉSULTAT NET EUR 120.0 MILLION VERSUS EUR 118.9 MILLION IL Y A UN AN * T2 PERSPECTIVES EURONEXT CLEARING EXPANSION: EN BONNE VOIE POUR LA RÉALISATION DE EUR 115 MILLION DE SYNERGIES ANNUELLES CUMULÉES D'ICI À FIN 2024 * T2 PERSPECTIVES: CONFIRME L'OBJECTIF INTERMÉDIAIRE DE EUR 70 MILLION DE SYNERGIES CUMULÉES ISSUES DE L'INTÉGRATION DU GROUPE BORSA ITALIANA FIN 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)