Euronext : Argan, Lectra et X-Fab vont intégrer le SBF 120, Casino, Altarea et Antin exclus

7 septembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA : * EURONEXT ANNONCE L'EXCLUSION DE L'INDICE SBF120 DE : CASINO GUICHARD À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023 * EURONEXT ANNONCE L'EXCLUSION DE L'INDICE SBF120 DE : ALTAREA À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023 * EURONEXT ANNONCE L'EXCLUSION DE L'INDICE SBF120 DE : ANTIN INFRASTRUCTURES PARTNER À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023 * EURONEXT ANNONCE L'INCLUSION DANS L'INDICE SBF120 DE : LECTRA À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023 * EURONEXT ANNONCE L'INCLUSION DANS L'INDICE SBF120 DE : ARGAN À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023 * EURONEXT ANNONCE L'INCLUSION DANS L'INDICE SBF120 DE : X-FAB À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 2023