Euronav annonce un projet de prise de contrôle de CMB, le titre s'envole

(Actualisé tout du long avec annonce officielle) 5 octobre - La société Compagnie Maritime Belge (CMB), actionnaire d'Euronav, a proposé d'acquérir la participation de 26,12% détenue par Frontline dans le groupe belge de transport maritime pour 18,43 dollars par action, ce qui ouvrirait la voie à une OPA obligatoire au même prix, a annoncé jeudi Euronav. A la Bourse de Bruxelles, l'action Euronav s'envole de 17,62% à 16,35 euros vers 14h50 GMT. La cotation du titre avait été auparavant suspendue après un bond lié à des informations de presse évoquant un retrait de la cote. Le projet de transaction entre les deux actionnaires d'Euronav prévoit également le rachat par Frontline de 24 très grands pétroliers transporteurs de brut (VLCC) pour 2,35 milliards de dollars. "Les discussions entre les parties sont bien avancées. Toutefois, il n'existe aucune certitude que ces discussions mèneront à un accord", écrit Euronav dans un communiqué. Un accord mettrait fin à la procédure d'arbitrage initiée par Euronav à l'encontre de Frontline après l'abandon en janvier du projet de fusion entre les deux sociétés qui aurait créé le premier groupe de transport pétrolier coté au monde. CMB, qui détient actuellement 22,93% d'Euronav, s'était opposé dès le début au rapprochement avec Frontline. (Reportage Victor Goury-Lafont et Diana Mandia, version française Blandine Hénault, édité par Claude Chendjou)