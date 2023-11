Euronav affiche un EBITDA au dessus du consensus au T3

2 novembre (Reuters) - Euronav NV: * ANNONCE D'UN ACCORD DE MARCHE EN AVANT AVEC DEUX ACTIONNAIRES DE REFERENCE * LES TAUX AU COURS DU 3E TRIMESTRE 2023 SONT ÉLEVÉS PAR RAPPORT À LA MOYENNE HISTORIQUE DU 3E TRIMESTRE DEPUIS 1990 * TAUX SPOT POUR LE 4E TRIMESTRE 2023 : 49% FIXE A 34.000 USD PAR JOUR POUR LA FLOTTE VLCC ET 52% FIXE A 34.000 USD POUR LA FLOTTE SUEZMAX, TAUX ONT FORTEMENT AUGMENTE DEPUIS LA SEMAINE DERNIERE * GAIN NET DE 114,6 MILLIONS DE DOLLARS OU 0,57 DOLLAR PAR ACTION AU T3 2023 (VERSUS T3 2022: GAIN NET DE 16,4 MILLIONS DE DOLLARS OU 0,08 DOLLARS PAR ACTION) * RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ AU COURS DU TRIMESTRE DANS LE SECTEUR DES RAFFINERIES EN RAISON DU DÉMARRAGE DES PROGRAMMES DE MAINTENANCE * EBITDA T3 : 209,6 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 177 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE CONSENSUS * PAS DE DIVIDENDE POUR LE T3 2023 DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION CMB/FRONTLINE * PERSPECTIVES: L'ENTREPRISE PRÉVOIT UNE INVERSION DE LA RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ ET DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA DEMANDE, DES AGENCES TELLES QUE L'AIE PRÉVOIENT TOUJOURS UNE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DE PLUS DE 1 MILLION DE BPJ POUR 2024 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)