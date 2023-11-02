A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Euronav affiche un EBITDA au dessus du consensus au T3

Euronav affiche un EBITDA au dessus du consensus au T3

2 novembre (Reuters) - Euronav NV:

* ANNONCE D'UN ACCORD DE MARCHE EN AVANT AVEC DEUX ACTIONNAIRES DE REFERENCE

* LES TAUX AU COURS DU 3E TRIMESTRE 2023 SONT ÉLEVÉS PAR RAPPORT À LA MOYENNE HISTORIQUE DU 3E TRIMESTRE DEPUIS 1990

* TAUX SPOT POUR LE 4E TRIMESTRE 2023 : 49% FIXE A 34.000 USD PAR JOUR POUR LA FLOTTE VLCC ET 52% FIXE A 34.000 USD POUR LA FLOTTE SUEZMAX, TAUX ONT FORTEMENT AUGMENTE DEPUIS LA SEMAINE DERNIERE

* GAIN NET DE 114,6 MILLIONS DE DOLLARS OU 0,57 DOLLAR PAR ACTION AU T3 2023 (VERSUS T3 2022: GAIN NET DE 16,4 MILLIONS DE DOLLARS OU 0,08 DOLLARS PAR ACTION)

* RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ AU COURS DU TRIMESTRE DANS LE SECTEUR DES RAFFINERIES EN RAISON DU DÉMARRAGE DES PROGRAMMES DE MAINTENANCE

* EBITDA T3 : 209,6 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 177 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE CONSENSUS

* PAS DE DIVIDENDE POUR LE T3 2023 DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION CMB/FRONTLINE

* PERSPECTIVES: L'ENTREPRISE PRÉVOIT UNE INVERSION DE LA RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ ET DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA DEMANDE, DES AGENCES TELLES QUE L'AIE PRÉVOIENT TOUJOURS UNE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DE PLUS DE 1 MILLION DE BPJ POUR 2024 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Comparateur courtiers en ligne