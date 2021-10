Euroligue : Première défaite pour l’Asvel

par Adrien Verger (iDalgo)

Deux jours après son exploit face à Istanbul, l'Asvel s'est cette fois-ci inclinée face au Maccabi Tel Aviv à l'occasion de la 4e journée d'Euroligue. Lyon-Villeurbanne a perdu chez lui 93-85. Mené de 7 points à la pause, l'Asvel avait pourtant réagi dans le dernier quart-temps mais n'a jamais réussi à redescendre sous la barre des 8 points. C'est finalement une victoire logique des joueurs israéliens, pas non plus alarmante pour les hommes de Tony Parker. Ce n'est que la première défaite de la saison pour l'Asvel (Betclic Elite et Euroligue confondues). Au classement, Lyon-Villeurbanne est 3e derrière Milan et Barcelone. Le Maccabi Tel Aviv est 11e.