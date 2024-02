Eurofins chute lourdement en Bourse après ses résultats 2023

(Actualisé avec réaction en Bourse, précisions, commentaire d'analystes) 27 février (Reuters) - Eurofins Scientific chute mardi en Bourse de Paris après avoir fait état d'un bénéfice annuel en baisse par rapport à 2022, entraîné par le recul significatif de ses revenus liés aux activités relatives au COVID-19. A 10h07, le titre Eurofins décroche de 11,01% à 52,18 euros, sa plus forte baisse en séance depuis près d'un an. L'an dernier, l'Ebitda ajusté s'est établi à 1,36 milliard d'euros contre 1,51 milliard en 2022, soit une baisse de 9,9%, et le chiffre d'affaires a reculé de 2,9% à 6,51 milliards d'euros. A lire aussi... Dans une note, les analystes de Jefferies s'inquiètent en particulier de la faiblesse du flux de trésorerie disponible, à 626 millions d'euros, et regrettent la réduction prononcée du dividende annuel, annoncé à 0,50 euro par action contre un consensus à 0,92 euro. Pour 2024, Eurofins vise un Ebitda entre 1,525 milliard et 1,575 milliard d'euros et un chiffre d'affaires compris entre 7,075 milliards et 7,175 milliards d'euros. "Les nouvelles prévisions pour 2024 semblent globalement en ligne avec les attentes mais ne devraient pas apporter beaucoup de confiance", observent les analystes de Jefferies. (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Blandine Hénault)