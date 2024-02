Eurofins affiche un bénéfice annuel en baisse

(Reuters) - Eurofins Scientific a fait état mardi d'un bénéfice annuel en baisse par rapport à 2022, entraîné par la baisse significative des revenus liés aux activités relatives au COVID-19. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'est établi à 1,36 milliard d'euros en 2023, contre 1,51 milliard d'euros en 2022, soit une baisse de 9,9%. Pour 2024, l'entreprise réexaminera ses activités peu performantes et vise un bénéfice compris entre 1,525 milliard d'euros et 1,575 milliard d'euros. (Gaëlle Sheehan)