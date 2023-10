Euroapi s'effondre après avoir revu à la baisse ses objectifs annuels

Euroapi s'effondre après avoir revu à la baisse ses objectifs annuels













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le titre Euroapi s'effondre à son cours le plus bas jamais enregistré mardi en Bourse, après que le laboratoire pharmaceutique français a réduit ses prévisions pour 2023 et suspendu ses objectifs à moyen terme. La société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires net comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment et une marge de core Ebitda comprise entre 9% et 11%, contre 12,5% à 13,5% précédemment. L'action a atteint un plus bas à 4,7 euros et les pertes d'aujourd'hui ont effacé 643,3 millions d'euros de capitalisation boursière. A 08h07 GMT, l'action perdait 58,54%, se dirigeant vers sa pire chute en une séance. Euroapi a expliqué le ralentissement du chiffre d'affaire en 2023 par l'évolution de l'environnement du marché, avec une pression sur les prix pour ses solutions API et des projets retardés pour ses activités CMDO. J.P.Morgan indique que les nouvelles prévisions impliquent une réduction de 3% du chiffre d'affaires attendu pour 2023 et une réduction de 25% de l'Ebitda attendu. Euroapi a déclaré lancer une revue stratégique visant à adapter son modèle opérationnel et suspendre ses perspectives à moyen terme 2023-2026 communiquées plus tôt cette année. "Compte tenu de l'incertitude sur les perspectives à moyen terme et sur le chiffre d'affaires et les marges, nous nous attendons à ce que l'action baisse au moins au même rythme que les réductions attendues des bénéfices du consensus pour 2023 et 2024, et donc à ce que le titre recule de 30 à 35%", ajoute J.P.Morgan. (Rédigé par Clement Martinot, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)