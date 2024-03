Euroapi plonge à nouveau, Deutsche Bank passe à "vendre"

Euroapi plonge à nouveau, Deutsche Bank passe à "vendre"













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Euroapi recule de nouveau mardi à la Bourse de Paris, après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver", l'intermédiaire regrettant le manque de précisions sur la mise à jour de la stratégie du groupe la semaine dernière. A la Bourse de Paris, vers 09h38 GMT, l'action du fabricant de principes actifs pharmaceutiques recule de 8,2%, après avoir plongé d'environ 12% lors des premiers échanges. La semaine dernière, lors de la publication de ses résultats annuels, Euroapi a dit viser pour 2024 une marge d'Ebitda comprise entre 6% et 9%, soit 38% en dessous du consensus de la société. La société a également anticipé une diminution de son chiffre d'affaires pour 2024 comprise entre 4% et 7% à base comparable. Ces prévisions ont fait chuter l'action Euroapi de 43,3% sur la seule séance de jeudi. A lire aussi... Deutsche Bank dit avoir été "déçu" par le manque de détails quantitatifs sur le projet FOCUS-27. "De plus amples détails sur les objectifs d'économies de coûts, le financement et potentiellement de nouveaux objectifs à moyen terme devraient être partagés au cours du deuxième trimestre, mais il est peu probable qu'ils suscitent de l'enthousiasme, à notre avis", indique l'intermédiaire. "La visibilité opérationnelle reste faible, et les dépenses de restructuration et les besoins d'investissement pourraient entraîner des besoins de trésorerie supplémentaires", ajoute Deutsche Bank. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)