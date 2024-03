Euroapi annonce des perspectives 2024 en dessous des attentes, le titre plonge !

29 février (Reuters) - Euroapi plongeait à la Bourse de Paris jeudi après que le groupe a dit viser pour 2024 une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) dit "core", ainsi qu'un chiffre d'affaires, en dessous des attentes. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques anticipe pour cette année une marge de core Ebitda comprise entre 6 et 9%, ce qui, pour les analystes de JP Morgan, implique un core Ebitda annuel de 71,8 millions d'euros, soit 38% en dessous du consensus de la société. Le groupe anticipe également une diminution de son chiffre d'affaires pour 2024 comprise entre 4% et 7% à base comparable, soit 8% en dessous des attentes. Cet avertissement sur les résultats impacte fortement le titre Euroapi qui cédait 48,26% à 3,52 euros à 10h57 GMT - sa deuxième plus forte baisse jamais subie en séance - et ce, malgré la nomination du nouveau directeur général et l'annonce d'un plan de restructuration, note JP Morgan. A lire aussi... Sur l'année 2023, le core Ebitda a atteint 93,1 millions d'euros. Cependant, les analystes de JP Morgan et Deutsche Bank notent que pour le deuxième semestre, il s'est établi à 30,6 millions d'euros, soit 20% en dessous du consensus de l'entreprise. Le résultat annuel a été affecté par une absorption des coûts fixes moins favorable, un mix de marges défavorable et l'augmentation des charges d'exploitation, explique Euroapi dans un communiqué. (Rédigé par Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)