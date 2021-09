Euro volley 2021 (M) : les derniers résultats de la phase de poules

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette dernière journée des phases de poules de l’Euro de volley masculin, on a eu droit à du beau spectacle, avec les Bleus et dans les autres groupes. Outre la France qui s’est défait sans problème de l’Estonie (3-0), il y a aussi la Bulgarie (poule B) qui, sans trop se faire peur, s’est imposée 3-1 face à la Biélorussie, et l’Italie qui conserve sa place de leader en battant la République tchèque (3-1). Dans le groupe des Bleus, l’Allemagne termine deuxième en gagnant de justesse 3-2 contre la Slovaquie, avant-dernière de la poule D. Les Bleus sont quasiment assurés d’affronter la République tchèque en huitièmes de finale.