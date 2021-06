Euro : Les Pays-Bas dominent la Macédoine du Nord

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les Pays-Bas arriveront invaincus en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Pour leur dernier match du groupe C, les hommes de Frank de Boer se sont imposés face à la Macédoine du Nord (3-0) à la Johan Cruyff Arena. Déjà éliminés, les Lions Rouges ont tout tenté pour sortir la tête haute de la compétition, mais les Hollandais étaient tout simplement plus consistants. Après un but de Pandev - qui jouait là son dernier match en sélection - refusé pour hors-jeu, Depay a ouvert le score en première période (24'). Après la pause, le futur joueur de Barcelone a offert l'occasion à Wijnaldum d'inscrire un doublé (50', 58'). Les Macédoniens ont perdu tout espoir lorsque la réduction du score de Trajkovic est également annulée pour un mauvais positionnement. Les Pays-Bas devront attendre avant de connaître leur adversaire en phase finale.