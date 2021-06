Euro : Le Pays de Galles domine la Turquie (2-0)

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans le stade olympique de Bakou, le Pays de Galles s'est imposé mercredi face au Pays de Galles (2-0). Après avoir loupé plusieurs occasions en début de rencontre, Aaron Ramsey trouve finalement la solution à la 42e minute sur une magnifique ouverture de Gareth Bale. Au retour des vestiaires, le joueur de Tottenham aurait pu s'offrir un but dans cette rencontre. Mais le capitaine du Pays de Galles a loupé un penalty à la 61e minute. Sa tentative est passée au-dessus de la transversale. Mais Bale va se rattraper en fin de match en signant une seconde passe décisive dans ce match. Il adresse un très bon ballon à Connor Roberts qui inscrit le deuxième but des Gallois dans le temps additionnel. Grâce à ce succès, le Pays de Galles compte désormais 4 points et prend provisoirement la tête du groupe A. Pour la Turquie, l'élimination est proche. Burak Yilmaz et ses partenaires devront réaliser un exploit pour espérer passer au prochain tour.