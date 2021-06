Euro : Le Danemark se qualifie pour la phase finale

par Martin Schmuda (iDalgo)

Au terme d'une prestation héroïque et grâce à la victoire de la Belgique face à la Finlande (2-0), le Danemark a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 en écrasant la Russie (4-1) au Parken Stadium de Copenhague. Dans une ambiance électrique, les hommes de Kasper Hjulmand ont confisqué le ballon dès l'entame et ont dominé les débats. Damsgaard a logiquement ouvert le score juste avant la pause d'une frappe somptueuse (38'). Au retour des vestiaires, les Danois savaient qu'ils devaient l'emporter avec deux buts d'écart pour se qualifier. Ils ont donc poussé la Sbornaïa à la faute et Zobnin a permis à Poulsen de doubler la mise (59'). Quelques minutes après, les Russes ont répliqué avec un penalty transformé par Dzyuba (70'). Survoltés, les Scandinaves n'ont rien lâché et ont fait la différence en l'espace de trois minutes par l'intermédiaire de Christensen (79') et Maehle (82'). Après le choc de la crise cardiaque de Christian Eriksen neuf jours plus tôt, le Danemark se retrouve maintenant qualifié pour le prochain tour. Dernière du groupe B, la Russie est éliminée.