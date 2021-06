Euro : La Suisse élimine la France aux tirs au but

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Au bout de la nuit, l'Équipe de France s'est inclinée lundi face à la Suisse (3-3 a.p., 4 tab à 5) en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Alignés avec une défense à trois, les Bleus ont souffert et ont encaissé le premier but de cette rencontre. À la 15e minute, Haris Seferovic prend le meilleur sur Clément Lenglet et ouvre le score (1-0) pour la Suisse. Au retour des vestiaires, Hugo Lloris se montre décisif en arrêtant un penalty de Ricardo Rodriguez (55e). À la suite de cet arrêt, les hommes de Didier Deschamps se réveillent et prennent l'avantage (2-1) grâce à un doublé de Karim Benzema (57e, 59e). D'une frappe magistrale depuis les 25 mètres, Paul Pogba inscrit le troisième but des Bleus (3-1). Mais les Suisses vont revenir au score (3-3) grâce à un nouveau but de Seferovic (81e) et un autre de Gavranovic (90e). Si la prolongation n'arrive pas à désigner le vainqueur de cette partie, la séance des tirs au but scelle le sort des Bleus après l'arrêt de Sommer sur la tentative de Kylian Mbappé, cinquième et dernier tireur côté Équipe de France. La Suisse avance et affrontera samedi l'Espagne pour une place dans le dernier carré de ce championnat d'Europe.