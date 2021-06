Euro : La Suède fait plier la Slovaquie

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la deuxième journée du groupe E, la Suède est venue à bout de la Slovaquie 1-0 à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Après une première période équilibrée où les deux formations ont peiné à se créer des occasions franches, les Bleus-Jaunes ont accéléré au retour des vestiaires. Les hommes de Janne Andersson ont gardé la pression sur les Slovaques et ces derniers ont logiquement craqué. Dubravka a fauché Quaison dans la surface et Forsberg a transformé le penalty pour ouvrir le score (77'). La Repre a poussé jusqu'au bout sans trouver la solution. La Suède prend provisoirement la tête du groupe E avant l'affrontement entre l'Espagne et la Pologne demain soir.