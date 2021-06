Euro : La République Tchèque surclasse l'Écosse

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans la deuxième rencontre du groupe D de l'Euro 2020, la République Tchèque s'est imposée face à l'Écosse 2-0 au Hampden Park de Glasgow. Les deux formations se sont tenues tête en première mi-temps et se partageaient les occasions franches. David Marshall et Tomas Vaclik se sont illustrés aux cages en guise de derniers remparts. Juste avant de revenir aux vestiaires, Coufal a trouvé la tête de Schick qui a ouvert le score (42'). Après la pause, l'attaquant de Leverkusen s'est offert un doublé sur un but somptueux depuis le milieu de terrain (52'). La Tartan Army a poussé jusque dans les derniers instants mais n'a jamais réussi à percer la défense de la Reprezentace. Grâce à cette victoire, les Tchèques prennent la tête du groupe D devant l'Angleterre avant d'affronter la Croatie vendredi.