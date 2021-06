Euro : La Belgique qualifiée pour les huitièmes après sa victoire contre le Danemark

par Arthur Cremers (iDalgo)

La Belgique avait l'opportunité de valider son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 dès aujourd'hui, et elle l'a fait. Pourtant, tout n'a pas été simple et cela avait même très mal démarré pour les Diables Rouges face au Danemark. En effet, Yussuf Poulsen a ouvert la marque dès la 2ème minute d'une belle frappe croisée du droit à l'entrée de la surface, après une passe de Pierre-Emile Hojbjerg. Pendant le reste du premier acte, les coéquipiers de Thibaut Courtois ont fait le dos rond et encaissé les vagues offensives danoises. Au retour des vestiaires, l'entrée de Kévin De Bruyne, de retour de blessure, a tout changé. D'abord grâce à son caviar pour Thorgan Hazard qui a égalisé dans le but vide à la 55ème. Ensuite, le milieu offensif de Manchester City a permis aux Belges de prendre l'avantage grâce à une frappe puissante du gauche qui a conclu une magnifique action collective. Après ça, la Belgique s'est contentée de gérer. Score final 1-2 pour le numéro 1 au classement FIFA qui s'assure une place en huitième grâce aux 6 points engrangés sur 6 possibles. Le Danemark devra de son côté assurer une grosse victoire contre la Russie lors de la 3ème journée de la phase de poules pour espérer une qualification.