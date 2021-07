Euro : L'Italie se qualifie en finale aux tirs au but

par Martin Schmuda (iDalgo)

L'Italie va retrouver la finale d'un Championnat d'Europe après son succès au bout du suspens contre l'Espagne (1-1, 4-2 tàb) à Wembley. À l'issue d'une première mi-temps plutôt dominée par la Roja, c'est la Squadra Azzura qui a ouvert le score après la pause sur un tir enroulé de Chiesa (60'). Les joueurs de Luis Enrique ont poussé et ont été récompensé par l'intermédiaire de Morata, bien servi par Dani Olmo (80'). Les Ibères ont crée plus de jeu face à des Italiens à la traîne et en manque d'inspiration, mais les deux formations n'ont pu évité la séance de tirs au but. Après un faux-départ de Locatelli et Dani Olmo en premiers tireurs, Morata a buté sur Donnarumma et Jorginho n'a pas tremblé pour donner la victoire aux siens. L'Italie va disputer sa première finale en compétition majeure depuis celle perdue face à l'Espagne à l'Euro 2012, et ce sera contre l'Angleterre ou le Danemark.