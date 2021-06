Euro : L'Italie file en huitièmes après sa démonstration contre la Suisse

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son deuxième match dans l'Euro 2020, l'Italie affrontait la Suisse au Stade Olympique de Rome. Sûre de ses forces après son succès inaugural contre la Turquie, la Squadra Azzurra n'a pas mis longtemps pour prendre les devants. À la 26ème minute, Manuel Locatelli a été à l'origine et à la conclusion de l'ouverture du score italienne après un bon décalage côté droit sur Berardi, qui lui a offert le but sur un plateau après une passe en retrait. À la pause, les hommes de Roberto Mancini menaient par la plus petite des marges. Au retour des vestiaires, Locatelli a récidivé en décochant, aux abords de la surface, une frappe du gauche qui a fait mouche. Le break étant fait, les Italiens ont continué de se procurer des occasions et ont triplé la mise grâce à une frappe lointaine de Ciro Immobile sur laquelle Yann Sommer n'a pas eu la main assez ferme. Score final 3-0 et l'Italie est déjà assurée de disputer les huitièmes de finale. Elle affrontera le Pays de Galles lors de la dernière journée de la phase de poules afin de déterminer quelle nation finira première du groupe A. La Suisse, quant à elle, sera dans l'obligation de faire un résultat contre la Turquie pour maintenir ses chances de qualification.