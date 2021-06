Euro : L'Autriche domine l'Ukraine et se qualifie pour les huitièmes

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Du côté de Bucarest, l'Autriche a validé lundi son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro après sa victoire (1-0) face à l'Ukraine lors de son dernier match de poules. À la suite d'un corner tiré par David Alaba à la 21e minute, Christoph Baumgartner inscrit le seul but de ce match. Touché après un choc à la tête, l'Autrichien laissera sa place dix minutes plus tard à Alessandro Schöpf. Malgré plusieurs changements en seconde mi-temps, les Ukrainiens n'ont pas réussi à inscrire le petit but qui aurait fait la différence, eux qui n'avaient besoin que d'un match nul pour se qualifier en huitièmes de finale. Grâce à ce succès, les hommes de Franco Foda finissent à la deuxième place, derrière les Pays-Bas. Ils défieront samedi l'Italie à Wembley pour une place en quarts de finale de cet Euro 2020. Troisième du groupe C, l'Ukraine conserve une chance de se qualifier mais devra obligatoirement finir dans les quatre meilleurs troisièmes.