Euro de handball : La France qualifiée pour les demi-finales













par Emilien Schoenher (iDalgo) L'équipe de France de handball s'impose face à l'Autriche 33-28 lors de son avant-dernier match du tour principal du championnat d'Europe et valide son billet pour les demi-finales. Ludovic Fabregas finit meilleur marqueur du match avec sept buts. Les Bleus étaient menés à la pause (15-16), mais ont bien réagi en seconde période pour remporter ce match. Au classement, les Français sont premiers de leur groupe avant leur dernier match face à la Hongrie. Un nul suffirait à Nikola Karabatic et ses coéquipiers pour s'assurer la tête du groupe. Si c'est le cas, ils affronteront le deuxième de l'autre groupe, qui est pour l'instant la Suède.