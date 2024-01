Euro de handball : La France en finale après un match fou contre la Suède !

par Matthieu Cointe (iDalgo) Quel scénario ! L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de l'Euro de handball en s'imposant face à la Suède vendredi soir (34-30). Les Bleus avaient parfaitement débuté la rencontre et pensaient même avoir fait le plus dur avec un avantage de six buts à la pause (17-11). Mais en seconde période, les hommes de Guillaume Gille ont perdu leur moyen. Menés d'un but à la dernière seconde, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont dû compter sur un coup de canon fantastique d'Elohim Prandi pour leur permettre d'arracher la prolongation avant de finalement l'emporter face aux tenants du titre. Dimanche, la France défiera l'Allemagne ou le Danemark pour décrocher un quatrième titre européen.