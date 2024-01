Euro de handball : La France bat la Croatie et prend la tête de son groupe

Euro de handball : La France bat la Croatie et prend la tête de son groupe













par Gary Cohen (iDalgo) L'Equipe de France de handball a battu la Croatie (34-32), ce jeudi soir, pour son entrée en lice dans le tour principal de l'Euro en Allemagne. Dika Mem a été particulièrement en vue dans cette rencontre, en inscrivant six buts. Le gardien, Samir Belhassen, s'est aussi illustré en effectuant six arrêts. Lors de la première mi-temps, les deux nations étaient à égalité (18-18). Finalement, les coéquipiers de Nikola Karabatic, auteur de cinq buts face aux Croates, ont pris les devants et obtenu cette victoire de deux buts d'écart, malgré le carton rouge reçu par Ludovic Fabregas, coupable d'une troisième exclusion de deux minutes. Avec ce résultat, les Bleus sont premiers de leur groupe, avant d'affronter l'Islande ce samedi (15h30).