Euro 2024 / Qualifications : La France réussi la passe de 5 contre l'Irlande !

par Dorian Madala (iDalgo) Reçu 5/5. L'équipe de France de football s'est offert l'Irlande au Parc des Princes ! Un score assez timide de 2 à 0 qui aurait pu être plus sévère. Aurélien Tchouaméni a ouvert la marque à la 19e minute sur une superbe frappe pied droit depuis l'extérieur de la surface, similaire à son but face à l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde. Marcus Thuram a réussi à faire bouger le tableau d'affichage dès le retour des vestiaires pour inscrire son premier but chez les A. Les Bleus, avec ce sans faute, ont dors et déjà un pied à l'Euro 2024.

Les joueurs de Didier Deschamps affronteront la Mannschaft en match amical le 12 septembre prochain.