Eurazeo propose une augmentation de 16,7% du dividende ordinaire
10 mars (Reuters) - EURAZEO SE:
* EN 2021, LES ACTIFS SOUS GESTION S'ÉLÈVENT À EUR 31 MDS, EN HAUSSE DE 42% SUR 12 MOIS
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ATTEINT UN RECORD HISTORIQUE EUR 1,58 MDS EN 2021 CONTRE EUR 36 MLN EN 2020
* LE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT EST EN FORTE HAUSSE À EUR 1,86 MDS EN 2021, CONTRE EUR 197 MLN EN 2020
* L'ANR PAR ACTION S'ÉLEVAIT FIN 2021 À EUR 117,8 EN PROGRESSION DE +38% PAR RAPPORT À FIN 2020
* PROPOSE UNE AUGMENTATION DE 16,7% DU DIVIDENDE ORDINAIRE À EUR 1,75
* PROPOSE UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL PRÉLEVÉ SUR LES RÉSERVES DE EUR 1,25, PORTANT AINSI LA DISTRIBUTION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 À EUR 3 PAR ACTION
* ENTEND DOUBLER SES ACTIFS SOUS GESTION QUI POURRAIENT ATTEINDRE EUR 60 MDS À HORIZON 5 À 7 ANS, DANS DES CONDITIONS DE MARCHÉ NORMALES
* CONFIRME SON OBJECTIF D'AUGMENTATION DE LA MARGE DE FRE À MOYEN TERME À 35-40%, CONTRE ENVIRON 30% EN 2021
* A DATE, LE GROUPE A SÉCURISÉ EUR 550 MLN DE LEVÉES DE FONDS AU TITRE DE 2022
* L'EXPOSITION DIRECTE DU PORTEFEUILLE DU GROUPE À L'UKRAINE ET À LA RUSSIE EST EXTRÊMEMENT LIMITÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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