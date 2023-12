Eurazeo en discussions avec Carl Zeiss Meditec pour la cession de sa participation dans DORC

18 décembre (Reuters) - Eurazeo SE: * EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS DORC * EURAZEO ET SES AFFILIÉS SONT ENTRÉS EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG EN VUE DE LA CESSION DE DORC (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER), POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 1 MDEUR * LA TRANSACTION DEVRAIT MATÉRIALISER UN RETOUR BRUT DE 2,6 X CASH-ONCASH ET UN TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) BRUT DE 24 % SUR L'INVESTISSEMENT INITIAL * A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ENVIRON 385 MEUR DE PRODUIT BRUT DE CESSION DEVRAIENT ÊTRE PORTÉS AU BILAN D'EURAZEO Texte original: shorturl.at/dgjGL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)