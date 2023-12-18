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Eurazeo en discussions avec Carl Zeiss Meditec pour la cession de sa participation dans DORC

Eurazeo en discussions avec Carl Zeiss Meditec pour la cession de sa participation dans DORC

18 décembre (Reuters) - Eurazeo SE:

* EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS DORC

* EURAZEO ET SES AFFILIÉS SONT ENTRÉS EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CARL ZEISS MEDITEC AG EN VUE DE LA CESSION DE DORC (DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER), POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 1 MDEUR

* LA TRANSACTION DEVRAIT MATÉRIALISER UN RETOUR BRUT DE 2,6 X CASH-ONCASH ET UN TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI) BRUT DE 24 % SUR L'INVESTISSEMENT INITIAL

* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ENVIRON 385 MEUR DE PRODUIT BRUT DE CESSION DEVRAIENT ÊTRE PORTÉS AU BILAN D'EURAZEO Texte original: shorturl.at/dgjGL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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