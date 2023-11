Eurazeo anticipe une collecte de l'ordre de 3 MdsE en 2023

8 novembre (Reuters) - Eurazeo SE: * ACTIFS GÉNÉRANT DES COMMISSIONS (FPAUM) POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023: +19% PROFORMA À 24,2 MDS EUR * CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR TOUS LES SEGMENTS HORS GROWTH (+11%) SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023 * RÉALISATIONS EN BAISSE SUR 12 MOIS : 0,8 MD EUR CONTRE 2,4 MDS EUR SUR 9M 2022 * PERSPECTIVES: LE GROUPE ENVISAGE UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE CESSIONS AU PREMIER SEMESTRE 2024 * PERSPECTIVES: POUR 2023, LE GROUPE ANTICIPE UNE COLLECTE DE L'ORDRE DE 3,0 MDS EUR ET CONFIRME VISER UNE NOUVELLE FORTE CROISSANCE DE SES FEE RELATED EARNINGS * A FIN SEPTEMBRE 2023, LES ACTIFS SOUS GESTION D'EURAZEO S'ÉLÈVENT À 33,5 MDS EUR