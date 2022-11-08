Eurazeo annonce des actifs sous gestion de 32,37 MdsE à fin septembre
8 novembre (Reuters) - Eurazeo SE:
* TRÉSORERIE NETTE À FIN SEPTEMBRE 2022 : EUR 164 MLNS
* COMMISSIONS DE GESTION : EUR 280 MLNS SUR 9 MOIS, EN HAUSSE DE +22% PAR RAPPORT AU 9 MOIS 2021 ET +25% SUR LES COMMISSIONS EN PROVENANCE DE TIERS
* TOTAL AUM GROUPE À FIN SEPTEMBRE EUR 32,37 MDS VERSUS EUR 30,87 MDS IL Y A UN AN
* POUR 2022, LE GROUPE ANTICIPE UNE COLLECTE D'ENVIRON EUR 3 MDS
* CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE CONSOLIDÉ EN HAUSSE DE +38% SUR 9 MOIS PAR RAPPORT AU 9 MOIS 2021 À PÉRIMÈTRE EURAZEO ET CHANGE CONSTANTS
* CONFIRME LES PERSPECTIVES ANNONCÉES LORS DE LA PRÉSENTATION DE SES RÉSULTATS ANNUELS LE 10 MARS 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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