Eurazeo annonce des actifs sous gestion de €32,16 mds à fin mars
19 mai (Reuters) - Eurazeo:
* ACTIFS SOUS GESTION À FIN MARS DE EUR32,16 MDS, EN HAUSSE DE 41,5% SUR 12 MOIS
* COMMISSIONS DE GESTION : EUR82 MLNS AU T1 2022, EN HAUSSE DE 34% PAR RAPPORT AU T1 2021
* COLLECTE AUPRÈS DE TIERS: EUR878 MLNS À FIN MARS CONTRE EUR785 MLNS AU T1 2021
* CA ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE AU T1 DE EUR1,10 MDS CONTRE EUR840 MLNS (PRO FORMA) IL Y A UN AN
* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE EUR100 MLNS
* CONFIRME PERSPECTIVES ANNONCÉES LE 10 MARS, NOTAMMENT LA TRAJECTOIRE DE DOUBLEMENT DE SES ACTIFS SOUS GESTION QUI POURRAIENT ATTEINDRE EUR60 MDS À HORIZON 5 À 7 ANS
* CONFIRME PERSPECTIVES D'AUGMENTATION DE LA MARGE DE FRE À MOYEN TERME À 35-40%, CONTRE ENVIRON 30% EN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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