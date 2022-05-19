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Eurazeo annonce des actifs sous gestion de €32,16 mds à fin mars

Eurazeo annonce des actifs sous gestion de €32,16 mds à fin mars

19 mai (Reuters) - Eurazeo:

* ACTIFS SOUS GESTION À FIN MARS DE EUR32,16 MDS, EN HAUSSE DE 41,5% SUR 12 MOIS

* COMMISSIONS DE GESTION : EUR82 MLNS AU T1 2022, EN HAUSSE DE 34% PAR RAPPORT AU T1 2021

* COLLECTE AUPRÈS DE TIERS: EUR878 MLNS À FIN MARS CONTRE EUR785 MLNS AU T1 2021

* CA ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE AU T1 DE EUR1,10 MDS CONTRE EUR840 MLNS (PRO FORMA) IL Y A UN AN

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE EUR100 MLNS

* CONFIRME PERSPECTIVES ANNONCÉES LE 10 MARS, NOTAMMENT LA TRAJECTOIRE DE DOUBLEMENT DE SES ACTIFS SOUS GESTION QUI POURRAIENT ATTEINDRE EUR60 MDS À HORIZON 5 À 7 ANS

* CONFIRME PERSPECTIVES D'AUGMENTATION DE LA MARGE DE FRE À MOYEN TERME À 35-40%, CONTRE ENVIRON 30% EN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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