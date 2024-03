Eurazeo affiche un résultat net consolidé en 2023 à 1,85 MdE

7 mars (Reuters) - Eurazeo SE: * LE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ EN 2023 S'ÉTABLIT À 1,85 MD EUROS CONTRE EUR 701 MILLION IL Y A UN AN * LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À FIN DÉCEMBRE S'ÉTABLIT À EUR 1,82 MD * LES ACTIFS SOUS GESTION (ASSETS UNDER MANAGEMENT OU AUM) À FIN DÉCEMBRE S'ÉLÈVENT À EUR 35 MDS, EN HAUSSE DE +9% A lire aussi... * EN 2023, LES RÉALISATIONS DU GROUPE S'ÉLÈVENT À EUR 1,3 MD * LES DÉPLOIEMENTS DU GROUPE TOTALISENT EUR 3,9 MDS EN 2023 CONTRE EUR 4,9 MDS EN 2022 * PROPOSITION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 2,42 EUR PAR ACTION (+10% PAR RAPPORT À 2022) * PERSPECTIVES CONFIRMÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)