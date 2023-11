Etoiles de David taguées à Paris: la France condamne une "ingérence numérique" russe

PARIS (Reuters) - La France a condamné jeudi l'implication d'un réseau russe dans la diffusion sur les réseaux sociaux des tags représentant des étoiles de David, apparus le mois dernier sur certains bâtiments de Paris et de sa banlieue. Le ministère des Affaires étrangères a condamné "l'implication du réseau russe Recent Reliable News (RRN/Doppelgänger) dans l'amplification artificielle et la primo-diffusion sur les réseaux sociaux des photos des tags représentant des étoiles de David dans le 10e arrondissement de Paris", dans un communiqué publié jeudi. "Cette nouvelle opération d'ingérence numérique russe contre la France témoigne de la persistance d'une stratégie opportuniste et irresponsable visant à exploiter les crises internationales pour semer la confusion et à créer des tensions dans le débat public en France et en Europe", a indiqué le Quai d'Orsay. L'ambassade de Russie à Paris a réagi sur son compte Telegram: "Nous condamnons fermement les tentatives infondées de Paris de chercher une 'connexion russe' dans des évènements sans lien avec notre pays, et d'en imputer la responsabilité à la Russie dans le seul but de la discréditer." Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête le mois dernier après la découverte d'une soixantaine d'étoiles de Davis taguées sur des immeubles parisiens. (Reportage Dominique Vidalon, avec la contribution de Ron Popeski; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)