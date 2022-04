Ethiopie : Un convoi d'aide entre dans une zone contrôlée par les forces du Tigré-Onu

NAIROBI, 1er avril (Reuters) - Vingt camions chargés d'aide alimentaire sont entrés vendredi dans un territoire de l'Ethiopie contrôlé par les rebelles du Tigré, ont annoncé les Nations unies, première traduction, petite mais concrète, des effets de la trêve unilatérale déclarée la semaine dernière par le gouvernement éthiopien.

"(Les camions) viennent d'arriver à Erepti et vont bientôt entrer au Tigré, apportant plus de 500 tonnes de nourriture et de denrées alimentaires (...) dont les communautés au bord de la famine ont besoin en urgence", a déclaré le Programme alimentaire mondial sur Twitter.

Le convoi est attendu à Mekele, capitale du Tigré, "sous peu", d'après l'agence de l'Onu, qui ajoute qu'un deuxième convoi transportant plus de 1.000 tonnes de nourriture devait se rendre dans la région voisine de l'Afar vendredi après-midi.

Erepti est l'un des six districts de l'Afar actuellement contrôlés par les forces tigréennes.

Les dirigeants du Tigré ont salué cette nouvelle.

"L'essentiel, cependant, n'est pas de savoir combien de camions sont autorisés, mais de savoir si un système est en place pour garantir un accès humanitaire sans entrave pour les personnes dans le besoin !" a déclaré Getachew Reda, porte-parole du gouvernement régional du Tigré, sur Twitter.

Selon l'Onu, plus de 90% des 5,5 millions d'habitants du Tigré ont besoin d'aide alimentaire.

Il faudrait environ 100 camions d'aide par jour pour répondre aux besoins de la population. Aucun camion n'avait pu entrer depuis le 15 décembre, en raison de problèmes administratifs et d'affrontements.

La guerre a éclaté entre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui contrôle la région, et le gouvernement central dirigé par Abiy Ahmed en novembre 2020.

Le conflit, qui s'est ensuite étendu aux régions voisines d'Amhara et d'Afar, a tué des milliers de civils et déplacé des millions de personnes dans le nord de l'Ethiopie et au Soudan.

La semaine dernière, le gouvernement d'Addis-Abeba a déclaré un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement d'aide vers le Tigré. (Reportage Reuters à Nairobi, rédigé par George Obulutsa; version française Valentine Baldassari)