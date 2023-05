Ethiopie : Les Etats-Unis suspendent l'aide alimentaire au Tigré

Ethiopie : Les Etats-Unis suspendent l'aide alimentaire au Tigré













Crédit photo © Reuters

par Jasper Ward WASHINGTON (Reuters) - L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé mercredi avoir temporairement suspendu son programme d'aide alimentaire au Tigré, dans le nord de l'Ethiopie. L'administratrice de l'USAID, Samantha Power, a déclaré que cette "décision difficile" avait été prise après que l'agence a découvert que l'aide alimentaire, destinée aux habitants de la région qui souffrent d'une situation proche de la famine, était détournée et vendue sur le marché local. Une enquête a alors été diligentée avant que la décision de suspendre temporairement l'aide alimentaire dans la région en soit prise, a-t-elle indiqué. Samantha Power a dit que l'USAID "se tenait prête" à relancer le programme dès que des mesures de contrôle strictes auront été mises en place et que l'agence aura la certitude que l'aide alimentaire sera administrée aux populations vulnérables. Une guerre civile a opposé pendant deux ans le gouvernement éthiopien aux rebelles du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), faisant des milliers de morts, des millions de déplacés, et laissant des centaines de milliers de personnes face à la famine. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont signé en novembre dernier un accord pour mettre fin au conflit. (Reportage Jasper Ward; version française Camille Raynaud)