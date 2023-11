Ethiopie : Les églises de Lalibela menacées par des combats

NAIROBI/ADDIS ABEBA, 7 novembre (Reuters) - De nouveaux combats entre l'armée éthiopienne et une milice de la région d'Amhara, dans le nord du pays, font peser une menace croissante sur les églises creusées dans le roc de Lalibela, classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Les miliciens Fano avaient pris le contrôle au mois d'août de Lalibela et Gondar, la deuxième ville de la région d'Amhara, avant d'en être chassés par les troupes d'Addis Abeba. Alliés des forces gouvernementales pendant la guerre au Tigré de novembre 2020 à novembre 2022, les miliciens refusent leur intégration dans l'armée et la police éthiopiennes, sur fond de tensions entre deux des principaux groupes ethniques du pays, les Amhara et les Oromo. Dimanche, des soldats éthiopiens ont tiré à l'arme lourde depuis des positions situées à proximité des églises datant des XIIe et XIIIe siècles, menaçant l'intégrité de ces monolithes creusés dans la pierre, a déclaré un diacre. "Les vibrations affectent les églises", a déclaré le diacre, qui a tenu à conserver l'anonymat par crainte de représailles. Deux habitants ont confirmé à Reuters la reprise des combats. L'un d'entre eux a déclaré que l'armée éthiopienne, stationnée à l'extérieur de Lalibela et près de l'aéroport, avait commencé samedi à tirer à l'arme lourde en direction de la montagne surplombant la ville. De violents affrontements entre Amhara et Oromo se sont aussi déroulés ce week-end près de la ville de Mesno, dans la région d'Oromiya, au sud de Lalibela, faisant au moins 30 morts, selon des habitants. Ni le gouvernement fédéral éthiopien, ni l'armée, ni les autorités locales n'ont fait de commentaire pour le moment. (Rédigé par Giulia Paravicini à Nairobi, avec Dawit Endeshaw à Addis Abeba, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)