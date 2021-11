Ethiopie: Des milliers de manifestants à Addis-Abeba en soutien au gouvernement

ADDIS-ABEBA (Reuters) - Des dizaines de milliers d'Ethiopiens ont manifesté dimanche à Addis-Abeba en soutien au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les combats se poursuivent entre l'armée et les rebelles tigréens qui menacent de marcher sur la capitale.

Des manifestants scandaient des slogans hostiles aux Etats-Unis, pays qui a appelé à un cessez-le-feu en Ethiopie, à l'instar du Conseil de sécurité de l'Onu, de l'Union africaine, du Kenya et de l'Ouganda.

L'armée éthiopienne a appelé vendredi ses soldats retraités à revêtir l'uniforme pour participer à la guerre contre les rebelles du Tigré, alors que neuf groupes antigouvernementaux ont annoncé une alliance visant à chasser du pouvoir le Premier ministre.

La nouvelle alliance est constituée autour du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), dont le soulèvement contre le gouvernement d'Addis-Abeba a fait des milliers de morts et plus de deux millions de déplacés depuis un an.

(Bureaux d'Addis-Abeba et Nairobi, rédigé par Duncan Miriri; version français Sophie Louet)