Ethiopian Airlines commande 11 Airbus A350, les tensions sur les moteurs s'apaisent

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Ethiopian Airlines a signé mercredi un accord provisoire portant sur 11 Airbus A350-900, signe d'un apaisement des tensions sur les prix entre les compagnies aériennes et la société britannique Rolls-Royce. L'accord intervient au même moment où Emirates se rapproche de la conclusion d'une commande potentielle pour des douzaines d'Airbus plus grands, des A350-1000, selon des délégués. Des tensions étaient apparues entre Rolls-Royce, qui produit le moteur des A350, et des transporteurs aériens à propos de leurs coût et niveau de performance. Emirates et ses fournisseurs n'ont pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat. Il n'est toujours pas certain qu'un accord entre Airbus et Emirates sur l'achat d'A350 soit annoncé lors du Salon aéronautique de Dubaï. Lors de discussions avec des journalistes, le PDG d'Emirates Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum a laissé entrevoir la possibilité d'un accord avec Rolls-Royce qui pourrait à son tour lever l'obstacle à une commande d'A350-1000, passant par des "garanties" sur les prix et les coûts de maintenance. (Reportage Tim Hepher, Alexander Cornwell, Pesha Magid; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)