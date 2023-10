Etats-Unis : Yellen se rendra la semaine prochaine aux réunions du FMI et de la Banque mondiale sur fond de crise politique

WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se rendra aux réunions annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale qui auront lieu la semaine prochaine au Maroc pour porter les priorités américaines dans un contexte de crise politique aux États-Unis. Le Trésor américain a indiqué vendredi que Janet Yellen soutiendra une réforme de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement lancées il y a un an pour élargir leurs champs d'actions à la lutte contre le changement climatique et aux autres défis mondiaux en plus de la réduction de la pauvreté. Lors des réunions à Marrakech, Yellen fera également pression pour que les membres du FMI contribuent à l'augmentation des ressources de prêt du Fonds fondées sur les quotes-parts, sans apporter une modification de sa structure actionnariale qui donnerait plus de poids aux grands pays émergents tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, et pour augmenter l'aide à l'Ukraine. Le voyage de Janet Yellen, qui prévoit aussi un passage au Luxembourg pour l'Eurogroupe du 16 octobre, intervient dans un contexte de crise politique aux États-Unis. Le Congrès a évité de justesse un "shutdown" du gouvernement fédéral grâce à une mesure de financement temporaire qui n'incluait pas l'aide à l'Ukraine. La frange dure du Parti républicain a mené une fronde qui s'est soldée par l'éviction du président de la chambre des représentants Kevin McCarthy. La quête d'un remplaçant pourrait retarder le vote sur des dépenses. Auprès de Reuters, Nikki Budzinski, représentante démocrate de l'Illinois, s'est dite préoccupée par l'image "d'instabilité et de chaos" renvoyée par les États-Unis avant le départ de Janet Yellen. La crédibilité de la secrétaire américaine au Trésor est garantie par ses promesses tenues notamment sur l'Ukraine, selon un de ses représentants. (Reportage David Lawder et Andrea Shalal ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)