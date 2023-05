États-Unis: Yellen demande au Congrès de relever le plafond de la dette

États-Unis: Yellen demande au Congrès de relever le plafond de la dette













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, a de nouveau mis en garde dimanche le Congrès contre une "crise constitutionnelle", avec des conséquences sur les marchés financiers et les taux d'intérêt, s'il n'agit pas sur le plafond de la dette. Les négociations sur le plafond de la dette ne doivent pas se faire "avec un pistolet sur la tempe du peuple américain", a déclaré Janet Yellen lors d'un entretien à l'émission "This Week" de la chaîne ABC News. Sans augmenter le plafond de la dette, atteint en janvier, le gouvernement ne pourra payer ses factures que jusqu'au début du mois de juin, a-t-elle réitéré à l'attention du Congrès. Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a également tiré la sonnette d'alarme dimanche sur les risques d'un défaut de paiement, lors d'une interview accordée à l'émission "The Sunday Show" sur la chaîne MSNBC. "Un défaut de paiement serait catastrophique pour les États-Unis", a-t-il dit. "Si nous devions faire défaut sur notre dette, cela aurait un impact terrible sur les taux d'intérêt". Le président américain Joe Biden doit rencontrer le 9 juin à la Maison-Blanche les principaux responsables du Congrès, démocrates et républicains, afin de discuter du budget fédéral et des dépenses. (Reportage John Kruzel, version française Kate Entringer)