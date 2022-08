Etats-Unis: Weinstein autorisé à faire appel de sa condamnation à New York

(Reuters) - La plus haute cour de l'Etat de New York a autorisé l'ancien magnat du cinéma américain, Harvey Weinstein, à interjeter appel de sa condamnation pour viol et agression sexuelle, montre une lettre datée du lundi 22 août que Reuters a pu consulter mercredi.

Dans cette lettre transmise aux avocats de Harvey Weinstein, le tribunal a indiqué que la juge en chef Janet DiFiore avait accordé le 19 août l'autorisation de faire appel. Aucun détail n'a été donné pour expliquer cette décision.

Après les plaidoiries des avocats de la défense et des procureurs, le tribunal aura la possibilité de maintenir la condamnation ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

En juin, une cour d'appel de rang inférieur a maintenu la condamnation de Harvey Weinstein, rejetant l'argumentaire de la défense selon lequel le juge ayant présidé le procès à Manhattan de l'ex-producteur de cinéma a commis des erreurs ayant faussé la procédure.

A l'issue de ce procès à Manhattan, en février 2020, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. Un juge l'a par la suite condamné à une peine de 23 ans d'emprisonnement.

(Reportage Daniel Trotta; version française Jean Terzian)