Etats-Unis : Vers une hausse des prix d'au moins 500 médicaments en janvier

NEW YORK (Reuters) - Les sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer, Sanofi et Takeda Pharmaceutical, prévoient d'augmenter les prix de plus de 500 médicaments aux États-Unis début janvier, montrent des données analysées par le cabinet d'études de santé 3 Axis Advisors. Plus de 140 marques de médicaments verront leurs prix augmenter le mois prochain, selon le cabinet. Les inquiétudes grandissent également quant à une nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement due à un conflit prolongé au Moyen-Orient, les sociétés de fret maritime étant contraints d'interrompre ou de détourner le trafic en mer Rouge, la principale route maritime pour le commerce mondial. Pfizer a annoncé, pour la deuxième année consécutive, le plus grand nombre d'augmentations de prix en janvier. Cela va représenter l'augmentation des prix de 124 médicaments et une hausse supplémentaire pour 22 médicaments de sa filiale Hospira. Sanofi, qui s'est engagé à réduire en 2024 les prix de la plupart de ses insulines prescrites au début de l'année, augmentera en janvier les prix de ses vaccins contre la fièvre typhoïde, la rage et la fièvre jaune de 9% chacun. Cependant, trois entreprises ont annoncé baisser les prix d'au moins quinze médicaments en 2024, dont GlaxoSmithKline, qui a déclaré la semaine dernière réduire les prix de certains médicaments contre l'asthme, l'herpès et l'épilepsie d'ici 2024. Ces baisses interviennent alors que plusieurs entreprises ont déjà annoncé des réductions de prix des insulines au début de l'année, afin d'éviter les sanctions qui auraient pu être imposées en vertu de l'American Rescue Plan Act de 2021. Les fabricants de médicaments n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. D'autres hausses de prix des médicaments devraient être annoncées au cours du mois de janvier, qui est historiquement le mois au cours duquel les fabricants de médicaments augmentent le plus leurs prix. (Reportage Michael Erman ; version française Lina Golovnya, édité par Zhifan Liu)