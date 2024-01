Etats-Unis: Une tempête hivernale perturbe les primaires dans le Midwest

Etats-Unis: Une tempête hivernale perturbe les primaires dans le Midwest













Crédit photo © Reuters

CHICAGO (Reuters) - Plusieurs dizaines de millions d'Américains sont menacés par des conditions hivernales sévères avec de violentes tempêtes de neige dans le Nord-Ouest et le Midwest, un risque d'inondation sur la côte Est et de possibles tornades dans le Sud du pays. Près de 300.000 personnes ont été privées d'électricité vendredi dans les Etats du Michigan et du Wisconsin, dans le Midwest des Etats-Unis. Quelque 133.000 foyers et commerces étaient privés d'électricité dans le Michigan, selon les données de PowerOutage.US tandis que dans le Wisconsin, au moins 150.000 personnes étaient privées d'électricité vendredi à minuit. Les compagnies aériennes américaines ont retardé plus de 7.600 vols vendredi en raison de la neige et du vent. Plusieurs évènements de la campagne présidentielle américaine ont été annulés dans l'Iowa, à quelques jours du caucus dans l'Etat, première étape d'une primaire républicaine qui gagnera en ampleur début mars avec le "Super Tuesday" quand quinze Etats désigneront plus d'un tiers des délégués pour l'investiture). Le candidat républicain Nikki Haley a annulé ses trois meetings vendredi pour les remplacer par des évènements téléphoniques. Fred Schuster, 68 ans, a bravé la météo vendredi matin pour écouter le discours de campagne du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, mais il se dit préoccupé par les conditions météorologiques. "Je pense que cela va influer sur le nombre de personnes qui assisteront aux caucus", a-t-il déclaré. Selon les données de LSEG, cette tempête annonce des conditions météorologiques qui seront probablement les plus froides depuis décembre 2022. "Ce système météorologique de tempête est assurément dangereux", a dit Zack Taylor, météorologue au Centre de prévisions NWS de College Park, dans le Maryland. (Rédigé par Surbhi Misra à Bangalore; version française Camille Raynaud et Gilles Guillaume)