États-Unis: Une semaine après Ida, la production de pétrole reste très perturbée

Crédit photo © Reuters

par Stephanie Kelly

NEW YORK (Reuters) - La production pétrolière dans le golfe du Mexique accuse encore une chute de plus de 80% une semaine après le passage de l'ouragan Ida, qui a endommagé d'importantes infrastructures dans la région, ont annoncé lundi les autorités fédérales.

Les compagnies pétrolières peinent à relancer la production en raison des dégâts subis par leurs plates-formes et des pannes d'électricité qui touchent encore les installations sur le continent.

La production reste amputée d'environ 1,5 million de barils par jour, soit de 84%, et celle de gaz de plus de 50 millions de mètres cubes, soit de 81%, a précisé le Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

Au total, 99 plates-formes pétrolières et gazées n'ont pas encore retrouvé tout leur effectif; 288 installations au total avaient été évacuées préventivement avant l'arrivée d'Ida.

"Toute la région reste confrontée à des difficultés pour relancer l'approvisionnement", a déclaré Tony Odak, directeur général adjoint de Stone Oil Distributor, une société qui fournit des carburants aux installations offshore.

"Les raffineries sont relancées petit à petit mais il y a tellement d'infrastructures qui ont besoin d'être remises en route et inspectées."

Ida a privé d'électricité plus d'un million de personnes la semaine dernière; lundi matin, quelque 568.000 clients restaient privés de courant en Louisiane, a précisé le département de l'Energie.

Les gardes-côtes des Etats-Unis ont déclaré de leur côté enquêter sur près de 350 signalements de nappes de pétrole dans le golfe du Mexique ou sur les côtes.

(Reportage Stephanie Kelly à New York, avec Liz Hampton à Denver, version française Marc Angrand)